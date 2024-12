Assiom Forex: Dimase, serve mix competenze per operare sui mercati

Mungo (Altis): "Finanza e' leva per economia reale" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 dic - "La natura globale dei mercati finanziari, la loro stretta interconnessione, la complessita' regolamentare e la continua evoluzione della tecnologia e degli scenari macroeconomici e geopolitici: tutto questo impone a chi voglia operare sui mercati finanziari, la disponibilita' di uno specifico mix di competenze, abilita' ed esperienza". Lo sottolinea Vincenzo Dimase, co-responsabile Commissione Regolamentazioni Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, che ha lanciato un corso executive in 'Mercati efficienti e strategie di trading' con Altis Universita' Cattolica. 'Tra i nostri obiettivi rientra quello di contribuire a formare e ad aggiornare i partecipanti mettendo a loro disposizione proprio le competenze e l'esperienza maturate in anni di sala operativa da parte dei nostri docenti', aggiunge Dimase. 'I mercati finanziari sono mercati in continua evoluzione e la finanza e' un'importante leva per la crescita dell'economia reale, quindi, per lo sviluppo delle imprese', spiega Paola Mungo, docente Altis Universita' Cattolica, sottolineando l'importanza di integrare 'gli aspetti legati alla sostenibilita' nelle strategie finanziarie'. Questo non significa soltanto rispondere a 'una spinta normativa sempre piu' forte', ma significa 'intercettare le esigenze e i valori degli investitoti che ricercano sempre di piu' prodotti finanziari sostenibili'.

