Assicurazioni: Segugio.it, sull'auto garanzie opzionali solo per il 15%

In Lombardia sale al 21,9%, in Campania si ferma al 8,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Gli italiani risparmiano sull'assicurazione auto per far quadrare i conti.

Nel 2023, fatta salva l'rc auto obbligatoria, solo il 15% della spesa e' stato destinato alle garanzie opzionali, dal furto all'incendio, all'assistenza stradale. Una percentuale che cambia tra le regioni, dall'8,1% della Campania al 21,9% della Lombardia. A disegnare una fotografia il portale Segugio.it. Nel 2023 il premio medio totale auto, rivela, si e' attestato a 503,7 euro, di cui per la rc obbligatoria si sono spesi oltre quattro quinti per 427euro. La restante parte e' invece relativa alle garanzie opzionali per cui gli italiani hanno speso in media 76,7 euro.

Il dato piu' basso, 8,1%, si registra in Campania a causa anche di una rc mediamente piu' alta che limita la spesa per altre garanzie. Ma in generale tutte le Regioni del Centro, Sud e Isole registrano un'incidenza sotto la media, ad eccezione del Lazio, che e' in linea con l'andamento nazionale, con il 15,1%. L'unica regione del nord con un'incidenza piu' bassa della media e', al contrario, la Liguria (13,3%) e a spendere di piu' per le garanzie opzionali sono Lombardia e Piemonte, con un'incidenza rispettivamente del 21,9% e 19,3%.

