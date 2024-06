Assicurazioni: Segugio.it, sull'auto garanzie opzionali solo per il 15% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'Assistenza stradale, che e' la garanzia mediamente piu' diffusa, e' l'unica per cui la Campania batte la Lombardia con il 48,8%.

La Infortuni del conducente, che tutela i danni fisici subiti dal conducente del veicolo in caso di sinistro con colpa, supera di poco l'11% in Campania, contro il 27,5% della Lombardia. La Furto e incendio e' scelta dal 25% in Lombardia, in Campania solo dal 2,5%, nonostante sia la regione con il maggior numero di furti d'auto. E gli atti vandalici, sempre in Campania non raggiungono l'1%.

ami

(RADIOCOR) 29-06-24 14:44:52 (0319)ASS 5 NNNN