Assicurazioni: Segugio.it, rallenta crescita premio Rc Auto nel 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Il prezzo dell'Rc Auto comincia quindi a dare segnali di stabilizzazione dopo due anni di crescita costante. Secondo un'analisi di Segugio.it, a fronte di una crescita media del premio Rc Auto del 1,5% tra il quarto trimestre 2024 e il quarto trimestre 2023 a livello nazionale, l'andamento regionale e' stato molto diversificato. Per alcune regioni si nota un premio Rc Auto in forte crescita, come il Lazio con un +6,3%, seguita dalla Valle d'Aosta (+5,8%), il Friuli (+4,9%) e la Campania (3,6%). Altre regioni risultano in forte calo, capitanate dal Molise e il suo notevole decremento del -10,7%, seguito da Abruzzo (-2,5%), Sicilia (-2,2%), Calabria (-2,2%) e Marche (-1,3%). In Emilia Romagna il premio Rc Auto rimane stabile, in Lombardia cala anche se di poco (-0,3%) come anche in Basilicata (-0,4%) e scende di oltre il mezzo punto percentuale in Sardegna (-0,7%) e di un punto percentuale in Piemonte (-1%). Sale di poco in Trentino Alto Adige e Veneto (+0,2%) e in Umbria (+0,1%), in Liguria di circa un punto percentuale (+1,1%) e in Toscana di quasi due punti percentuali (+1,9%), mentre in Puglia aumenta di 4 punti percentuali (+4%). La costante crescita del premio medio Rc Auto negli ultimi anni quindi ha indotto gli italiani ad una maggior attenzione al confronto tariffario e conseguente cambio dell'assicuratore. Il tasso di cambio e' infatti cresciuto del 47% dal 2021 ad oggi, ma resta comunque attestato su livelli molto bassi (16,9%).

