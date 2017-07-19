Assicurazioni: Segugio.it, premio medio rc auto in Italia a 286 euro in 2023 -2

Premio medio rc auto +10,8% tra I sem 2023 e 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ott - La compressione del gap e' legata anche alla dinamica dei premi all'estero, 'in particolare nel Regno Unito, dove l'incremento dei prezzi e' stato piu' marcato rispetto all'Italia', mentre sul mercato domestico il premio medio rc auto rilevato dall'osservatorio di Segugio.it e' salito del 10,8% tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2025. Piu' precisamente, e' cresciuto in media da 420,69 a 466,40 euro.

'Sara' interessante vedere se i dati relativi al 2024 continueranno ad evidenziare un avvicinamento al costo dell'rc negli altri paesi europei o, viceversa, indicheranno per la prima volta da molti anni un incremento del divario, in relazione alle diverse tempistiche con cui i diversi paesi hanno affrontato le perdite assicurative generatesi a valle del covid', ha dichiarato in una nota Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it.

