Assicurazioni: Liverani (Ania), polizze CatNat grande opportunita' per sistema Paese

Sottoassicurazione e' svantaggio competitivo enorme (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - Le polizze contro i danni catastrofali 'non sono una sfida, ma un grande opportunita' dell'intero sistema Paese per mettere in sicurezza' il tessuto produttivo italiano. Cosi' il presidente di Ania, Giovanni Liverani, intervistato nel corso dell'Insurance Summit 2025. 'Prima solo il 7% di queste imprese era assicurato, in Francia siamo al 100%' e anche la Germania registra il 55%. 'E' uno svantaggio competitivo enorme, all'inizio forse non e' stato capito dal settore industriale ma ora c'e' molto interesse'.

Allargando lo sguardo all'intero comparto, 'il settore - spiega - e' in ottima salute: nel ramo Danni la crescita e' sopra il 7% anche nel 2025, nel ramo Vita, dopo il boom dello scorso anno, siamo comunque a +10%. E' un settore che produce redditivita'' e sul fronte della crescita 'c'e' un potenziale enorme da sviluppare'. L'intelligenza artificiale e le polizze catastrofali, ribadisce, 'sono due grandi opportunita', come in nessun altro settore'.

Enr-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-11-25 10:58:18 (0287)ASS 5 NNNN