Assicurazioni: Ivass, nuove regole per imprese e intermediari su oblio oncologico

Chi supera malattia accede a polizze senza discriminazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha emanato il Provvedimento di attuazione della Legge sul diritto all'oblio oncologico (n. 193/2023), con cui - sottolinea in una nota - 'rafforza la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando che chi ha superato una malattia oncologica possa accedere alle polizze senza discriminazioni'. La legge - spiega ancora Ivass - 'e' un atto di grande civilta' e senso etico che ha l'obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell'accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari'. La legge ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di: richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente gia' affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia; utilizzare le informazioni gia' acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell'operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio. Il Provvedimento Ivass chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018.

Sono esclusi i prodotti Rc auto, per i quali il dato sanitario riguardante la malattia oncologica risulta irrilevante.

