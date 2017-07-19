Assicurazioni: Ivass, nuove regole per imprese e intermediari su oblio oncologico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Nei Moduli unici precontrattuali (Mup) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (Dip aggiuntivi), dovra' essere inserita una sezione dedicata al diritto all'oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone - guarite da piu' di dieci anni, 5 anni per i minori di 21 anni oppure nel termine piu' breve previsto per specifiche casistiche - non sono tenute a fornire informazioni, ne' a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) su tali pregresse patologie. Inoltre, imprese e distributori non possono raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, ne' utilizzarle per determinare condizioni contrattuali o valutare il rischio (divieto di acquisizione e utilizzo di dati sanitari); infine, imprese e distributori sono obbligati a eliminare quelle gia' possedute, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico (cancellazione dei dati). Alle nuove regole Ivass imprese e distributori dovranno adeguarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mentre spettera' al Garante per la protezione dei dati personali vigilare sul rispetto della Legge. L'Ivass da parte sua vigilera' sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e dei distributori. Per controversie in tema di oblio oncologico e' possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo.

com-bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-01-26 12:02:22 (0281)SAN,ASS 5 NNNN