Assicurazioni: Facile.it, in un anno +28% Rc auto, premio medio a 614,39 euro

Maglia nera per la Campania, Friuli VG il piu' virtuoso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ott - Non si arresta la corsa dell'Rc auto. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio pagato dagli italiani per assicurare un'auto ha toccato, a settembre 2023, quota 614,39 euro (+27,9% annuo). Gli aumenti a doppia cifra coinvolgono tutta la Penisola: l'Umbria guida la classifica delle regioni che hanno registrato maggiori incrementi (+37,9%), seguita da Lazio (+36%) e Sardegna (+34,4%).

Guardando ai valori assoluti, maglia nera per la Campania dove lo scorso mese occorrevano in media 1062,49 euro per assicurare un'auto: il 73% in piu' della media nazionale. Al secondo posto per le aree piu' costose la Calabria (premio medio di 673,07 euro) segue la Puglia (665,36 euro). Al lato opposto della classifica il Friuli-Venezia Giulia con un premio medio di 415,92 euro. Seguono Trentino Alto Adige (443,88 euro) e Lombardia (474,38 euro).

Com-Mar

(RADIOCOR) 05-10-23 13:14:45 (0386)ASS 5 NNNN