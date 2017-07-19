Assicurazioni: Eiopa, capitalizzazione ok, ma rischi da crescita, cooperazione globale, dollaro

Il rapporto di dicembre dell'Autorita' europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 dic - L'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa) indica che 'nonostante il fragile contesto economico, assicuratori e fondi pensione aziendali hanno mantenuto resilienza e una buona capitalizzazione', tuttavia mette in guardia da alcuni rischi e vulnerabilita' che le compagnie assicurative e i fondi pensione aziendali e professionali europei si trovano ad affrontare in un periodo caratterizzato da fragilita' economica, crescita debole e forti incertezze sul futuro della collaborazione internazionale e sulle sue implicazioni per l'economia. Nel rapporto di dicembre vengono indagati l'esposizione delle compagnie assicurative e dei fondi pensione aziendali al credito privato, i rischi derivanti dall'indebolimento del dollaro, l'interconnessione dei mercati globali, il rischio informatico come potenziale minaccia sistemica e il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'amplificazione delle vulnerabilita' sistemiche esistenti.

