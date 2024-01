Assicurazioni: Aon, oltre 100 mld dlr perdite assicurate per catastrofi naturali - 2

Perdite economiche 9,8 mld $ da alluvione Emilia Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - L'Italia, con l'alluvione in Emilia-Romagna a maggio, ha registrato il sesto evento catastrofale a livello mondiale per perdita economica, pari a 9,8 miliardi di dollari, e perdite assicurate per 600 milioni di dollari, evidenziando un importante gap di protezione. A luglio, l'avvicendarsi di ripetuti temporali nel Nord Italia ha causato pesanti grandinate, il cui costo per il mercato assicurativo ha raggiunto i 3,7 miliardi di euro. Questa sequenza di tempeste convettive ha evidenziato, ancora una volta, come le regioni del Nord Italia e della pianura padana siano tra le aree piu' esposte al rischio grandine in Europa. Infine, l'alluvione in Toscana a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre ha generato perdite economiche per circa 2 miliardi di euro. Anche in questo caso e' stato osservato un notevole gap di protezione assicurativa, con perdite per il mercato assicurativo nell'ordine dei 500 milioni di euro. Il report evidenzia che, nel 2023, 95.000 persone a livello globale hanno perso la vita a causa dei rischi naturali, il numero piu' alto registrato dal 2010, soprattutto a causa di terremoti e ondate di calore. In termini di clima, l'anno appena passato e' stato quello piu' caldo mai registrato, con "anomalie di temperatura senza precedenti" e massimi storici osservati in 24 Paesi e Territori.

