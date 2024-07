Assicurazioni: a giugno Rc Auto +8% in 12 mesi, +45 euro sul 2023

Indagine Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Secondo l'Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it, a giugno 2024 i premi medi per assicurare un'auto in Italia sono aumentati dell'8,1% su base annua arrivando a 602,37 euro, vale a dire circa 45 euro in piu' rispetto a giugno 2023. La buona notizia, pero', e' che da qualche mese il trend di aumenti si e' invertito e, se si guarda al semestre, emerge che i valori hanno iniziato a scendere con una riduzione pari all'1,7%. Le regioni con gli aumenti annui piu' consistenti sono state il Lazio (+12,6%), la Liguria (+11,9%) e il Trentino-Alto Adige (+11,2%). In valori assoluti, invece, le aree piu' costose per l'RC auto sono la Campania (1.055,80 euro), la Puglia (683,31 euro) e il Lazio (645,27 euro).

Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it: "Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi Rc auto, dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell'inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosita'. Nonostante il contesto sia quindi caratterizzato dall'incertezza, e' lecito attendersi una progressiva stabilizzazione dei premi".

