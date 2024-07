Assicurazioni: a giugno Rc Auto +8% in 12 mesi, +45 euro sul 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - I trend regionali che emergono in dettaglio dall'indagine Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it, analizzando i dati su base territoriale, evidenziano come a giugno 2024 i premi sono sostanzialmente cresciuti in tutta Italia, seppur con importanti differenze tra una regione e l'altra. L'aumento annuo piu' consistente e' stato rilevato nel Lazio, dove il premio medio nei dodici mesi e' salito del 12,6%. Al secondo posto si posiziona la Liguria, dove le quotazioni sono aumentate dell'11,9%, seguita dal Trentino-Alto Adige regione in cui e' stato rilevato un incremento dell'11,2%. Ai piedi del podio si posizionano la Puglia, dove il rincaro e' stato dell'10,6%, e, a pari merito, Lombardia e Toscana (+10%). Guardando la graduatoria nel senso inverso, dopo la Basilicata, unica regione dove i premi sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno (+0,2%), le aree in cui i valori sono cresciuti di meno sono state le Marche (+1,4%), la Calabria (+3,3%) e il Friuli-Venezia Giulia (+3,7%). La Campania continua ad essere l'area in cui l'Rc auto costa di piu'; lo scorso mese per assicurare nella regione un veicolo a quattro ruote occorrevano in media ben 1.055,80 euro, vale a dire il 75% in piu' rispetto al valore nazionale. Al secondo posto si trova la Puglia, dove il premio medio rilevato e' stato pari a 683,31 euro; il Lazio conquista la terza posizione con un valore medio pari a 645,27 euro. Guardando invece alle aree del Paese dove costa meno assicurare l'auto, al primo posto c'e' il Friuli-Venezia Giulia, dove lo scorso mese la quotazione media e' stata pari a 396,84 euro. Seconda regione piu' economica d'Italia e' la Lombardia, area dove gli automobilisti hanno speso, in media, 477,55 euro. Terzo posto per il Trentino-Alto Adige (478,43 euro).

