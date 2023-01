Assicurazioni: 700mila guidatori 'morosi' in 9 mesi 2022, rincari per 815mila in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Notizie negative anche per gli automobilisti virtuosi: negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere. E sempre secondo i dati dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia occorrevano, in media, 458,06 euro, vale a dire il 7,23% in piu' rispetto a dicembre 2021. Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa e' pari al 2,51%, guardando al campione su base regionale emergono differenze significative. Al primo posto c'e' ancora una volta la Liguria: nella regione il 3,32% dei guidatori vedra' aumentare il costo dell'Rc auto. Seguono gli automobilisti di Lazio (3,05) e Piemonte (3,02%). Le percentuali piu' basse, di contro, sono in Calabria (1,52%), Basilicata (1,87%) e Molise (2,02%).

