Assicurazioni: 6 vacanzieri su 10 temono furti in casa, ma solo 17% italiani ha una polizza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Il 28% dei rispondenti, secondo l'indagine commissionata da Facile.it a Egm Different, pari a circa 11 milioni di italiani, ha invece deciso di fare affidamento sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza, soluzione particolarmente diffusa nel Centro Italia, dove la percentuale arriva al 31%.

Sono circa 5 milioni coloro che hanno dotato le finestre di grate antintrusione; se a livello nazionale la soluzione e' stata adottata dal 13% dei rispondenti, sale al 16% tra i residenti nel Centro Italia.

I vicini vengono spesso chiamati in causa non solo per controllare l'abitazione, ma anche per svuotare regolarmente la cassetta della posta, uno dei segnali piu' evidenti di assenza prolungata da casa; questo comportamento e' adottato dall'11% dei rispondenti, ma la strategia e' particolarmente diffusa nel Nord Italia, dove la percentuale arriva al 15%.

Diverse le soluzioni messe in atto per dissimulare l'assenza prolungata da casa: circa 3,4 milioni di italiani (7,8%), ad esempio, hanno dichiarato di partire lasciando alcune luci accese, mentre quasi 2 milioni preferiscono tenere in funzione la Tv o la radio (4,3%). Sono invece 2,8 milioni coloro che si affidano ad un vigilantes privato. Uno su quattro, infine sfida la fortuna e ammette di non adottare alcuna precauzione. "Le polizze casa sono prodotti 'multirischio' che proteggono i proprietari da una ampia serie di sinistri che vanno, a seconda delle garanzie scelte, dai danni piu' comuni, come ad esempio le perdite idriche, a quelli meno diffusi, ma non per questo da sottovalutare, come appunto i furti o le calamita' naturali. I prezzi - si sottolinea - sono tutt'altro che proibitivi; partono da 13 euro al mese per una polizza base che diventano 20 euro se si aggiunge la tutela dai furti".

Per aiutare i viaggiatori a partire in serenita' per le vacanze, Facile.it ha stilato un vademecum in 5 punti: "Attenzione alla cassetta delle lettere, ai social network e allo zerbino di casa sollevato, e provvedere anche con a porte blindate e inferriate sistemi antintrusione o di videosorveglianza: in un caso di furto su quattro il ladro entra tramite scasso della porta, in quasi uno su tre da una finestra, balcone, garage o da una porta lasciata aperta".

