Assicurazione: Eiopa, posizione patrimoniale settore solida e stabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 19 giu - La posizione patrimoniale aggregata del settore assicurativo europeo, nell'ambito dell'attuale quadro Solvency 2, continua a essere solida e stabile, nonostante i coefficienti inferiori rispetto a fine 2023. Lo indica l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa) nell'ultima analisi appena pubblicata.

Il rapporto del requisito patrimoniale di solvibilita' (Scr) mediano per le compagnie di assicurazione vita e' diminuito dopo il trend positivo registrato negli ultimi anni, attestandosi al 230% a fine 2024 (246% nel quarto trimestre del 2023). Questo andamento e' dovuto principalmente a un leggero calo dei tassi di interesse nel corso del 2024. Anche il rapporto Scr mediano per le compagnie di assicurazione composita, non vita e riassicurazione e' diminuito, seppur in misura minore, attestandosi rispettivamente al 216%, 214% e 223% (dal 225%, 217% e 235% dell'anno precedente).Il Solvency capital requirement (SCR) e' il capitale che le imprese assicurative devono detenere per poter onorare con una probabilita' del 99,5% gli obblighi nei confronti dei propri assicurati durante i 12 mesi successivi alla valutazione.

Aps

