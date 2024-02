Assegno inclusione: Calandrini, sistema funziona, parte di strategia contro poverta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - L'assegno di inclusione e' solo una parte della strategia del governo per contrastare la poverta' che si combatte "anche creando posti di lavoro". E' quanto sottolinea in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio a commento dei dati sull'assegno di inclusione diffusi ieri dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Anche sui posti di lavoro, osserva, sono stati ottenuti risultati "tangibili": "I contratti di lavoro crescono e segnano nuovi record e in particolare aumentano le assunzioni a tempo indeterminato di oltre 400mila unita'.

Andiamo avanti cosi''. Sull'assegno di inclusione Calandrini ricorda: "Sono 480mila le famiglie che hanno ottenuto l'assegno di inclusione, per un importo medio di 620 euro. Il governo non ha lasciato indietro le persone che sono in difficolta' e non possono autonomamente provvedere ai propri bisogni. Nonostante lo stop al reddito di cittadinanza, quindi, in tanti hanno potuto beneficiare di fondi che sono, oggi, mirati, perche' non siano dispersi. Molte domande sono state respinte perche' la dichiarazione sostitutiva unica e' sopra soglia, cosi' come il reddito, oppure perche' e' mancata la dichiarazione lavorativa. Una parte sara' rivalutata dopo ulteriori controlli, ma il sistema funziona".

Fon

(RADIOCOR) 17-02-24 15:27:15 (0393)PA 5 NNNN