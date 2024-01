Assegno di inclusione: Inps, primi accrediti a partire dal 26 gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - Dal 26 gennaio 2024 l'Inps fara' i primi accrediti relativi alle domande di Assegno di Inclusione presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, in presenza di Patto di Attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria.

Lo comunica l'Inps. Si ricorda che per poter accedere al beneficio e' necessario presentare la domanda di Adi, effettuare l'iscrizione al Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare. In caso di sottoscrizione tardiva del Pad, il riconoscimento del beneficio decorrera' dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad stesso. Per tale motivo l'Istituto ha previsto una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti sottoscritto un Patto di attivazione.

