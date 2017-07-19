Assaeroporti, in scali italiani scorte per tutto maggio, estate non compromessa -INTERVISTA -2

'Ita ha scorte fino all'autunno' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Entrando nel dettaglio, il presidente di Assaeroporti sottolinea come 'le cancellazioni piu' significative vengono dall'estero. Quella piu' rilevante e' stata annunciata da Lufthansa che ha cancellato un certo numero di voli di corto raggio, che comunque rappresentano l'1% del network. Ita Airways, invece, ci ha tranquillizzati dicendo che hanno scorte addirittura fino all'autunno. Anche le dichiarazioni di Ryanair non vanno nella direzione di tagli consistenti'. Secondo Borgomeo 'la cosa da fare e' mettere insieme tutte le informazioni disponibili. E questo lavoro ha due obiettivi. Il primo e' che con informazioni aggiornate e strutturate si possono adottare misure coordinate, tra cui l'eventuale rilascio delle riserve qualora la situazione dovesse peggiorare. Il secondo e' quello di tenere sotto controllo la situazione, trovando il giusto equilibrio tra preoccupazione e allarmismo. Qui si tratta di monitorare con attenzione gli eventi, non di essere ottimisti o pessimisti'. Infine una panoramica sull'andamento del settore nel primo trimestre del 2026: 'Se non ci fosse stato il conflitto in Medio Oriente il comparto avrebbe continuato il trend di crescita che, al netto della parentesi del Covid, prosegue da anni a ritmi sostenuti. Ci sono aeroporti che stanno registrando livelli di crescita incredibili. Segnalo anche l'aumento significativo del cargo, che significa sviluppo, crescita del Pil e dell'occupazione. E' un settore che va benissimo e pensiamo che, cosi' come abbiamo superato la pandemia del Covid, dimostrando grande resilienza, tra un po' di tempo potremo raccontare di esserci lasciati alle spalle anche questa crisi'.

Laura Bonadies.

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