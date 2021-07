Aspi: replica all'Antitrust, pedaggi ridotti per oltre 77 milioni gia' dal 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Autostrade per l'Italia, 'd'intesa con il Mims e nell'ambito della piu' ampia gestione della concessione, ha attivato gia' dal 2020 riduzioni o azzeramenti del pedaggio a favore dell'utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo 2020-21'. In tali tratte, fa sapere la societa' in una nota, 'rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dall'Antitrust (dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall'Autorita' giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non attuali, ma avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020'. In merito a tale procedimento, Autostrade evidenzia che 'lo scorso 24 il Tar del Lazio, a seguito dell'impugnativa di Aspi, ha ritenuto con un'ordinanza formale che le ottemperanze disposte dall'Antitrust nei confronti della societa', in primis la definizione a priori di un sistema di criteri condiviso per l'adozione delle agevolazioni, siano state determinate rendendo non possibile consentirne l'adempimento'. Sul punto la societa' aggiunge che 'ciononostante, dando seguito all'azione intrapresa dall'Agcm, Aspi ha formulato una concreta proposta di impegni finalizzata a risolvere le problematiche segnalate dall'Autorita', progettando e sviluppando il primo sistema di "cashback del pedaggio", la cui finalita' e' ristorare gli utenti che, a seguito del fondamentale piano di ammodernamento della rete svolto sotto l'egida del Mims possano incorrere in ritardi sui tempi medi di percorrenza'.

Attraverso l'adozione di nuove tecnologie digitali, il ristoro avverra' in modo automatico, trasparente e commisurato ai tempi di percorrenza effettivi. In ogni caso, 'come ampiamente comunicato all'utenza, esenzioni o riduzioni del pedaggio sono state mantenute fino ad oggi o attivate ex novo sulle tratte con maggiore presenza di cantieri (ad esempio nella rete ligure o sulla A1 tra Firenze Sud e Scandicci in direzione Bologna)'.

Com - Edt

(RADIOCOR) 21-07-21 12:33:11 (0339)PA,INF 5 NNNN