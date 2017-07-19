Aspi: quasi un giovane su due guida usando lo smartphone

I dati dell'Osservatorio realizzato con Skuola.net (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Quasi un giovane su due - conducente abituale di un mezzo di trasporto (dall'automobile al motociclo, passando per bici e monopattini) - utilizza di frequente lo smartphone mentre e' alla guida; uno su cinque ammette di essersi messo piu' di una volta al volante sotto l'effetto di alcol, sostanze o farmaci che riducono la lucidita'; due su tre guidano spesso e volentieri quando sono stanchi o affaticati; quattro su 10 superano regolarmente i limiti di velocita'. E' quanto emerge dall'Osservatorio 'Non chiudere gli occhi', realizzato da Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l'Italia, nell'ambito dell'omonimo progetto di sensibilizzazione rivolto direttamente a studenti e scuole, ovvero laddove l'educazione stradale rappresenta uno dei temi centrali delle ore di Educazione civica, soprattutto con le nuove linee guida introdotte lo scorso anno. L'indagine condotta dall'Osservatorio ha coinvolto 2.100 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 24 anni.

