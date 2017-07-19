Dati
            Notizie Radiocor

            Aspen Italia: nel 2026 Usa e Cina rivali complementari, Europa al bivio

            Aspenia Talk in occasione dei 30 anni dalla fondazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 dic - La crisi dell'ordine liberale internazionale potrebbe lasciare emergere degli ordini regionali: gli Stati Uniti chiederebbero all'Europa di contenere la Russia, o al Giappone di contenere la Cina - a spese loro. E intanto Washington stringerebbe rapporti diretti tra le principali potenze per raggiungere accordi privilegiati. Lasciando alle maggiori potenze una loro sfera di influenza, piu' o meno estesa. In questo contesto, resta inoltre aperto il nodo della reale capacita' europea di costruire autonomia strategica in un mondo dove le interdipendenze diventano armi e dove Cina e Stati Uniti si contendono l'egemonia. Sono questi i temi al centrodell'Aspenia Talk 'Valutare il rischio nel 2026. La geoeconomia del disordine mondiale', organizzato da Aspen Institute Italia, in partnership con SDA Bocconi School of Management e in collaborazione con Cesi. L'incontro ha avuto luogo in occasione dei 30 anni dalla fondazione di Aspenia, la rivista trimestrale di Aspen Institute Italia diretta da Marta Dassu', pubblicata in collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 Ore.

            Red-

            (RADIOCOR) 09-12-25 19:52:55 (0664) 5 NNNN

              


