Asia: oltre 600 morti per inondazioni in Indonesia, Tailandia e Malesia

Altre 153 vittime causate da un ciclone in Sri Lanka (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Inondazioni e frane hanno ucciso oltre 600 persone nel sud est asiatico. E' l'ultimo bilancio diffuso dalle autorita' locali dopo che una rara tempesta tropicale formatasi nello stretto di Malacca ha alimentato venti e piogge torrenziali per una settimana. Gli sfollati sono decine di migliaia. Nel dettaglio, i morti sono 435 in Indonesia, 170 in Tailandia e tre in Malesia. In un evento separato, altre 153 persone sono state uccise da un ciclone nello Sri Lanka, dove si contano ancora altri 191 dispersi.

Red-Ppa-

(RADIOCOR) 30-11-25 14:42:19 (0310) 5 NNNN