Asia Centrale: accordo Sace-Simest-Camera Commercio Italia Uzbekistan per export -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - "Un'occasione unica per le imprese italiane che puntano ad approfondire le opportunita' di sviluppo in Asia Centrale," ha dichiarato il presidente Sace Guglielmo Picchi. Per l'ad di Simest Regina Corradini D'Arienzo, 'l'accordo rafforza un'azione di sistema a sostegno della crescita internazionale delle imprese italiane, accompagniamo le imprese nell'accesso e consolidamento nei mercati dell'Asia Centrale, contribuendo a rafforzare la competitivita' e il posizionamento del Made in Italy in aree ad alto potenziale di sviluppo'. Il presidente di CIUZ Giorgio Veronesi vede "un crescente interesse dell'Italia per l'Asia Centrale e l'Uzbekistan. Siamo convinti che le opportunita' che sono offerte e le buone relazioni porteranno a concreti sviluppi per le aziende italiane ed uzbeke", afferma, sottolineando l'importanza del "supporto di Sace e Simest per le aziende che vogliono investire o vogliono esportare in Uzbekistan.

CIUZ e' una associazione apolitica senza scopo di lucro, che opera da 24 anni con la finalita' di creare, accrescere e consolidare i rapporti di conoscenza tra Italia e Uzbekistan promuovendo missioni commerciali nei due paesi; collaborazioni tra enti uzbeki e italiani nei settori della ricerca, dell'insegnamento, dell'innovazione, dell'economia circolare; organizzazione di presentazioni, workshop, business forum.

bab

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