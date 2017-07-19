Asi: con Explora inaugura Lunar Lab, percorso su esplorazione lunare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - E' stato aperto ufficialmente al pubblico Lunar Lab, il nuovo percorso realizzato ad Explora il Museo dei Bambini di Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dedicato all'esplorazione lunare e al programma Artemis .

Lunar Lab, illustra una nota di Asi, accompagna bambine e bambini in un percorso immersivo che unisce scienza, ingegneria e competenze Stem, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunita' dell'esplorazione spaziale contemporanea. Il progetto si inserisce nell'impegno dell'Asi, sottolinea la nota, nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla formazione delle competenze che contribuiranno al futuro dell'esplorazione spaziale. L'Agenzia e' protagonista di numerosi programmi internazionali di esplorazione dello Spazio, sostenendo e coordinando il contributo italiano al programma Artemis, con un ruolo di primo piano nelle attivita' di esplorazione lunare e nello sviluppo di tecnologie per le future missioni sulla Luna e oltre.

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(RADIOCOR) 13-09-26 11:14:30 (0180) 5 NNNN