Asi: con Explora inaugura Lunar Lab, percorso su esplorazione lunare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Al centro di Lunar Lab, sottolinea Asi, c'e' il racconto dell'importanza scientifica e tecnologica nella progettazione di ambienti abitativi nello spazio: luoghi estremi in cui ogni scelta progettuale e' determinante per garantire la sopravvivenza, la sicurezza e l'operativita' degli astronauti e delle astronaute. Attraverso un'esperienza educativa, innovativa e interattiva, gli allestimenti invitano a comprendere come energia, risorse, cibo, trasporti e lavoro umano vengano ripensati in funzione di missioni spaziali sempre piu' complesse e sfidanti con uno sguardo rivolto alla Luna e oltre.

'Questo bellissimo progetto si inserisce nell'impegno dell'Asi nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze spaziali, soprattutto tra le giovani generazioni', ha dichiarato il Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, Mario Cospito. 'Lo Spazio sara' sempre piu' importante nella vita quotidiana dei prossimi decenni ed e' quindi fondamentale conoscere e comprendere questo affascinante settore in continua evoluzione. Le opportunita' che arrivano dallo Spazio sono molteplici e ad ampio raggio: le professioni del futuro saranno sempre piu' influenzate dalle attivita' e dalle tecnologie del settore. Installazioni come quella inaugurata oggi con il museo Explora, rientrano negli obiettivi dell'Agenzia Spaziale Italiana chiamata a informare, accendere la curiosita', stimolare l'interesse verso lediscipline scientifiche e mostrare quanto la ricerca spaziale possa ispirare il percorso di crescita di ragazzi e ragazze. Il laboratorio che abbiamo appena inaugurato offre un'esperienza educativa innovativa e coinvolgente per le famiglie e per chi vuole avvicinarsi al settore. Sara' un'occasione in cui il gioco diventa una vera e propria porta d'accesso alla conoscenza scientifica'.

com-Ale

(RADIOCOR) 13-09-26 11:15:30 (0181) 5 NNNN