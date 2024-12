Artigianato: in 10 anni +20% per le attivita' guidate da imprenditori stranieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Le Regioni che hanno registrato i tassi di crescita maggiore sono la Campania, la Calabria e la Basilicata con livelli superiori al 40%, mentre in Emilia Romagna e Lombardia le imprese straniere (rispettivamente 25.993 e 45.256 unita') rappresentano oltre il 25% del totale, dimostrando che l'imprenditoria straniera rappresenta ormai una parte strutturale del tessuto produttivo locale. La crescita delle imprese artigiane con titolari stranieri non si limita a un semplice aumento numerico, ma abbraccia una trasformazione profonda di settori chiave. Nel settore delle costruzioni, il 29,1% delle imprese artigiane e' oggi a titolarita' straniera (117mila unita' al 30 settembre 2024), con un incremento significativo del 13% nel periodo. Anche nei servizi alle imprese, si evidenzia un aumento del 55% tra le imprese con titolare straniero, che ora rappresentano il 27,8% del totale, superando la quota delle 14mila unita'.

L'analisi dell'artigianato a titolarita' straniera, elaborato sulla base di Movimprese, l'analisi statistica del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, racconta anche un'evoluzione per quanto riguarda eta' e genere. In particolare, sono gli imprenditori over 50 a trainare la crescita, con un incremento del 125,7% negli ultimi dieci anni, a cui si aggiunge un aumento ancora piu' marcato (+223,5%) tra gli over 70. La presenza femminile e' anch'essa in forte crescita: nel decennio, il rapporto Donne/Uomini e' salito complessivamente da 17,1 a 20,1, con un aumento significativo nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, dove e' cresciuto di oltre 4 punti percentuali. Questo andamento e' indice non solo di una maggiore partecipazione femminile nel comparto artigiano ma, probabilmente, anche di un processo di integrazione e stabilizzazione delle donne straniere nelle economie locali, particolarmente nelle aree piu' sviluppate del paese. La presenza piu' solida di artigiani stranieri si registra in settori come costruzioni, ristorazione e trasporti, presidiati in modo particolare da imprenditori provenienti da specifici Paesi. Le aziende nel settore delle costruzioni, ad esempio, vedono una forte presenza di titolari romeni (27.914 unita') e albanesi (26.515 unita'), mentre nel settore dei servizi, la Cina e l'Egitto giocano un ruolo significativo, con un'alta concentrazione di attivita' nel trasporto, magazzinaggio e ristorazione.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-12-24 14:49:39 (0141)PA 5 NNNN