Artigianato: Amalberto (Conf.Piemonte), sovrapposizione con imprese industriali genera disparita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - 'Confindustria Piemonte condivide pienamente le preoccupazioni espresse dal vicepresidente nazionale, Francesco Somma. L'artigianato rappresenta una componente fondamentale del sistema produttivo piemontese e nazionale e il suo valore economico, sociale e professionale non e' in discussione. Proprio per questo riteniamo necessario mantenere chiari i confini tra realta' artigiane e imprese industriali, evitando sovrapposizioni che rischierebbero di generare disparita' nelle condizioni di concorrenza, nel costo del lavoro e nell'applicazione dei contratti' dichiara in una nota Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, commentando le ipotesi di riforma della Legge 433/1985 sull'artigianato.

'C'e' poi un tema che per il Piemonte consideriamo strategico: la crescita dimensionale delle imprese. Da tempo sosteniamo la necessita' di accompagnare le nostre aziende nei percorsi di crescita, patrimonializzazione, innovazione e apertura ai mercati internazionali - aggiunge - abbiamo bisogno di piu' imprese capaci di passare da micro a piccole, da piccole a medie e da medie a grandi. Sarebbe quindi contraddittorio introdurre norme che, attraverso vantaggi legati all'appartenenza a una determinata categoria, possano rendere meno conveniente crescere o incentivare aziende ormai strutturate a rientrare artificialmente in un diverso perimetro'. 'La politica industriale deve premiare chi investe, assume, innova e cresce. Le risorse pubbliche devono accompagnare questo percorso e non creare differenze di trattamento tra imprese che operano sugli stessi mercati e competono per gli stessi clienti - prosegue- per queste ragioni condividiamo la richiesta di Confindustria: la disciplina dell'artigianato puo' certamente essere aggiornata, ma qualsiasi intervento deve salvaguardare certezza delle regole, concorrenza leale, sostenibilita' della finanza pubblica e qualita' del lavoro. La crescita delle imprese deve essere un obiettivo del Paese, non qualcosa da disincentivare'.

rmi

(RADIOCOR) 26-09-26 16:45:01 (0378) 5 NNNN