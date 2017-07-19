Artico: Tajani, Italia interessata a stabilita' area, piu' presenza Ue e Nato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - 'Abbiamo interesse alla stabilita' dell'area, abbiamo interesse a una sempre maggiore presenza dell'Ue e della Nato perche' l'area e' strategica'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando della strategia italiana per l'Artico. 'Non possiamo non avere una strategia aggiornata nell'area che e' frutto di collaborazione tra i ministeri e che ha a cuore l'interesse nazionale e la stabilita' dell'area' ha spiegato il ministro. "Far si' che la sicurezza dell'Occidente sia garantita" nell'area - ha detto Tajani concordando con la posizione del ministro alla Difesa Crosetto a proposito della non partecipazione dell'Italia all'invio di militari in Groenlandia - non significa mandare 10-20 soldati, ma e' una questione strategica: Siamo osservatori nel Consiglio artico ma siamo anche una parte molto attiva".

