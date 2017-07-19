Dati
            Notizie Radiocor

            Artico: Pistelli (Eni), zona di grande potenziale ma condizioni estreme

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - L'Artico "sta diventando aerea di potenziale economico ma anche di competizione". Lapo Pistelli, direttore Public Affairs di Eni in audizione presso il Comitato permanente sulla politica estera per l'Artico, istituito presso la Commissione Esteri, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, cita alcuni studi geologico-scientifici secondo cui il territorio possiede "400 miliardi di barili equivalenti di idrocarburi, il 70% gas, e il 50% ricadrebbe in territorio russo". Poi c'e' un tema di minerali, "riserve importanti di palladio, poi platino e nickel ma potenzialmente abbiamo 130 milioni di tonnellate di terre rare assortite, di cui circa la meta' in territorio russo, questo e' uno dei motivi di attrazione".

            L'area, sottolinea, registra "attivita' ferventi", con 76 licenze esplorative l'anno scorso, altre a fine anno ma ancora non assegnate e altre annunciate. Quindi, sottolinea Pistelli, il potenziale c'e' tutto ma le condizioni sono difficili. "La sostenibilita' economica e' da dimostrare. Il paradosso e' avere un grande potenziale ma le condizioni estreme lo rendono difficile da sfruttare".

            "L'Italia credo sia messa bene, l'Artico e' una zona cui guardare con interesse e guarderemo con interesse alla strategia che verra' annunciata dal Governo" ha aggiunto.

            Ale.

