Artico: piano Italia, dialogo con Usa per risposta a sfide complesse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen- "I valori della cooperazione internazionale in Artico rimangono per l'Italia centrali e si estendono a tutte le dimensioni, nella convinzione che le risposte a sfide complesse possano avvenire soltanto attraverso il dialogo tra gli Stati ed un ruolo attivo dei fori multilaterali". E' quanto indicato nello documento 'La Politica Artica Italiana. L'Italia e l'Artico: i valori della cooperazione in una regione in rapida trasformazione' che sintetizza la strategia italiana e che e' stato predisposto dai ministeri degli Esteri, della Difesa e della Universita' e Ricerca.

Fon

(RADIOCOR) 16-01-26 11:27:34 (0261) 5 NNNN