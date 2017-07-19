Artico: Meloni, deve essere una priorita' per l'Ue e per la Nato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - "L'accelerazione impressa dai cambiamenti climatici allo sviluppo delle rotte artiche - osserva Meloni - sta cambiando lo scenario al quale eravamo abituati, e sta disegnando interconnessioni nuove che potrebbero rivoluzionare il commercio marittimo mondiale. La Northern Sea Route ne e' uno degli esempi piu' emblematici, perche' e' una rotta che promette di accorciare drasticamente i collegamenti tra Asia ed Europa e ambisce ad essere un'alternativa al Canale di Suez. La centralita' dell'Artico deriva, ovviamente, anche delle enormi risorse energetiche e minerarie che custodisce. Secondo le stime piu' accreditate - rimarca la premier - la regione possiede circa il 30% delle riserve mondiali di gas e circa il 13% delle riserve globali di petrolio non ancora scoperte. Anche i data center trovano, potenzialmente, opportunita' uniche in questo quadrante, grazie al raffreddamento naturale, ma con sfide di connettivita', sicurezza e impatto ambientale".

Nel messaggio Meloni ringrazia "il ministro degli Esteri Tajani e la Farnesina per il grande lavoro che hanno portato avanti in queste settimane per arrivare oggi alla presentazione della nuova Strategia italiana per l'Artico.Ci tengo, inoltre, a salutare e ringraziare anche il ministro della Difesa Crosetto e la ministra dell'Universita' e della Ricerca Bernini, la cui presenza a questa iniziativa ribadisce l'approccio a 360 gradi che il Governo ha nei confronti di una regione nevralgica nella competizione geopolitica globale".

