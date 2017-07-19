Artico: Meloni, con piano Italia rafforziamo nostro ruolo di partner affidabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - La nuova Strategia italiana per l'Artico "punta a rafforzare il ruolo dell'Italia come partner affidabile, capace di promuovere cooperazione, sostenibilita' e innovazione". Lo spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio per la presentazione del piano.

"Perche' - argomenta la premier - siamo consapevoli che cio' che accade nel 'Grande Nord' non e' qualcosa di distante o che rimane confinato in quella regione del mondo, ma riguarda il futuro di tutti noi, il nostro benessere, la nostra prosperita' e la nostra sicurezza".

