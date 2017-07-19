Dati
            Notizie Radiocor

            Artico: Crosetto, area da cui dipende futuro insieme ad Africa, spazio e subacquea

            Aumento budget Difesa servira' a tutto Paese no solo militare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - 'La Difesa nei prossimi anni, per gli impegni che ci siamo assunti, avra' la necessita di incrementare il proprio budget ma io lo considero non solo militare ma un incremento al servizio del Paese, della ricerca, della diplomazia, della nostra capacita' di proiettarci all'estero: l'Artico insieme allo spazio, ai fondali marini e all'Africa e' uno dei settori, dovremmo fare sinergie perche' da questo dipendera' il futuro nostro e dei nostri figli'. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla presentazione della strategia italiana per l'Artico.

