Armi: Ue, Italia recepisca correttamente direttiva, due mesi per rispondere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - La Commissione ha invitato l'Italia a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulle armi da fuoco. Stessa indicazione per la Finlandia. La direttiva stabilisce norme minime comuni in materia di acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile, ad esempio le armi da fuoco utilizzate per il tiro sportivo e la caccia. E mantiene standard elevati di sicurezza e protezione dagli atti criminali e dal traffico illecito di armi da fuoco. I due governi dispongono ora di due mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potra' decidere di emettere pareri motivati.

Aps

(RADIOCOR) 18-06-25 15:59:27 (0502)EURO 5 NNNN