Armi: +45% esportazioni dall'Italia ultimo quinquennio (Sipri)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - Le esportazioni di armi dall'Italia nell'ultimo quinquennio (2028-2022) sono aumentate del 45% rispetto al quinquennio precedente. E' l'indicazione che arriva dal rapporto del Sipri, istituto svedese indipendente, che valuta, sulla base di fonti aperte, i numeri del mercato mondiale delle armi.

L'Italia e' tra i sette maggiori esportatori di armi al mondo dopo Usa, Russia e Francia che occupano rispettivamente i primi tre posti della classifica. La guerra in Ucraina, si legge nel rapporto, ha avuto solo un impatto limitato sul volume totale dei trasferimenti di armi nel 2018-'22, ma l'Ucraina e' diventata un importante importatore di armi lo scorso anno (il terzo maggiore al mondo dietro Quatar e India). Inoltre, la maggior parte degli stati europei ha notevolmente aumentato i propri ordini di importazione di armi e la guerra avra' ramificazioni significative per le future relazioni commerciali di armi tra fornitore e destinatario a livello globale. Il rapporto mette in evidenza come le export della Francia siano aumentate del 44% tra il 2013-'17 e il 2018-'22. La maggior parte di queste esportazioni erano verso l'Asia, dell'Oceania e del Medio Oriente. L'India ha ricevuto il 30% delle esportazioni di armi della Francia nel 2018-'22 e la Francia ha sostituito gli Stati Uniti come secondo fornitore di armi all'India dietro la Russia. "La Francia sta guadagnando una quota maggiore del mercato globale delle armi mentre le esportazioni di armi russe diminuiscono, come si e' visto, ad esempio, in India", afferma in una nota Pieter Wezeman, ricercatore senior presso il programma di trasferimento di armi di Sipri. "Sembra probabile che cio' continui, poiche' entro la fine del 2022, la Francia aveva molti piu' ordini in sospeso per le esportazioni di armi rispetto alla Russia.".

