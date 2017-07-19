Armani: Tronchetti, 'un grande italiano' e 'ambasciatore della nostra cultura'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - 'Giorgio Armani e' stato un grande italiano. Un gentiluomo amato da tutti che con la sua creativita', il suo genio e il suo stile di vita e' stato un eccezionale ambasciatore della nostra cultura e della bellezza in tutto il mondo. Mancheranno il suo garbo, l'eleganza e la gentilezzza'. Lo afferma, in una nota, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli.

