Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Armani: Sburlati (Confindustria Moda), e' stato un autentico alfiere dell'italianita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 set - Anche Confindustria Moda si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. Il presidente Luca Sburlati ha sottolineato il ruolo centrale dello stilista per l'immagine dell'Italia nel mondo: 'Perdiamo un uomo e un imprenditore che e' stato autentico alfiere dell'italianita' nel mondo.

            Giorgio Armani ha saputo esportare la bellezza e la creativita' del nostro Paese, diventandone ambasciatore con eleganza e visione', ha detto in una nota.

            Sburlati ha quindi rivolto un appello alle nuove generazioni di imprenditori: 'Mi auguro che continuino ad avere a cuore l'Italia con la stessa passione e dedizione che lui ha dimostrato in tutti questi anni'.

            imt-com

            (RADIOCOR) 04-09-25 18:02:38 (0570) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.