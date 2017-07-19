Armani: Sburlati (Confindustria Moda), e' stato un autentico alfiere dell'italianita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 set - Anche Confindustria Moda si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. Il presidente Luca Sburlati ha sottolineato il ruolo centrale dello stilista per l'immagine dell'Italia nel mondo: 'Perdiamo un uomo e un imprenditore che e' stato autentico alfiere dell'italianita' nel mondo.

Giorgio Armani ha saputo esportare la bellezza e la creativita' del nostro Paese, diventandone ambasciatore con eleganza e visione', ha detto in una nota.

Sburlati ha quindi rivolto un appello alle nuove generazioni di imprenditori: 'Mi auguro che continuino ad avere a cuore l'Italia con la stessa passione e dedizione che lui ha dimostrato in tutti questi anni'.

