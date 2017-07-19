Dati
            Notizie Radiocor

            Armani: Sangalli (Confcommercio), eleganza e imprenditorialita' per l'Italia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - 'Con Giorgio Armani l'Italia perde un maestro dello stile e un simbolo di eleganza, creativita' e imprenditorialita' riconosciuto a livello internazionale", cosi' il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ricorda Giorgio Armani, scomparso oggi. "Ambasciatore del made in Italy, ha dato al nostro Paese un contributo straordinario in termini di immagine e prestigio, prima ancora che economico e sociale.

            Per Milano e la Lombardia, in particolare, Armani e' stato molto piu' di un grande stilista: e' stato un protagonista capace di generare valore, occupazione e cultura. La sua eredita' continuera' a illuminare il nostro Paese', conclude Sangalli.

            ami-com

            (RADIOCOR) 04-09-25 16:27:58 (0483) 5 NNNN

              


