Armani: Sala, lutto cittadino a Milano lunedi' nel giorno dei funerali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - Lunedi', giorno dei funerali per Giorgio Armani, a Milano sara' lutto cittadino. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Sala ricordando lo stilista scomparso. "Giorgio Armani e' stato e restera' per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo. Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalita', misurato, mai eccessivo", si legge in una nota. "A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra citta'", dice Sala.

