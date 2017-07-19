Armani: Renzo Rosso (Otb), "grazie a quello che ha costruito restera' immortale"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 set - 'L'Italia e il mondo oggi sono in lutto per la scomparsa di questo grande uomo', ha dichiarato in una nota Renzo Rosso, presidente del Gruppo Otb, ricordando Giorgio Armani. Rosso ha sottolineato la curiosita' e la profondita' dello stilista: 'In tutti i nostri incontri era sempre bello dialogare, era sempre un uomo curioso di sapere, di scoprire, conosceva tutti gli aspetti del mondo della moda e non solo. Con lui ho sempre avuto conversazioni intelligenti, interessanti, un confronto stimolante', ha ricordato Rosso.

Il fondatore del marchio Diesel ha poi aggiunto: 'La sua positivita' e l'amore che aveva per tutto cio' che toccava e sapeva creare erano straordinari. Era bello quello che veniva dal profondo della sua anima, dal suo modo di pensare. E' una grande icona che manchera' tantissimo al nostro mondo, ma grazie a tutto quello che ha costruito restera' immortale'.

