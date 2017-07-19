Armani: Orsini, oggi l'Itala perde un simbolo, vicini a famiglia e collaboratori
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - "Oggi l'Italia perde un simbolo. Giorgio Armani non e' stato soltanto un grande stilista, ma un imprenditore che con visione e coraggio ha trasformato un sogno in un'impresa globale, portando il nostro Paese nel mondo con un'eleganza unica.
A nome di Confindustria, esprimo vicinanza alla sua famiglia e a tutti i suoi collaboratori". Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, aggiungendo: "La sua eredita' continuera' a ispirare imprese, lavoratori e nuove generazioni'.
