Armani: Fontana, Paese perde icona moda, un imprenditore e stilista geniale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - 'Il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. Oggi il nostro Paese perde un'icona della moda, un imprenditore e uno stilista geniale che ha portato il Made in Italy nel mondo.
Mi stringo, in questo momento di dolore, ai suoi cari e a tutta la squadra che lo ha accompagnato nella sua brillante carriera'. Cosi' il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Bof
(RADIOCOR) 04-09-25 16:37:28 (0488)GOV 5 NNNN