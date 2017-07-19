Dati
            Notizie Radiocor

            Armani: Fontana, Paese perde icona moda, un imprenditore e stilista geniale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - 'Il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. Oggi il nostro Paese perde un'icona della moda, un imprenditore e uno stilista geniale che ha portato il Made in Italy nel mondo.

            Mi stringo, in questo momento di dolore, ai suoi cari e a tutta la squadra che lo ha accompagnato nella sua brillante carriera'. Cosi' il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

