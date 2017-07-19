Armani: Biffi (Assolombarda), ha reso Milano una delle capitali della moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 set - 'Con la scomparsa di Giorgio Armani l'Italia perde un imprenditore unico e visionario, che ha promosso in tutto il mondo l'eleganza, lo stile e l'eccellenza del Made in Italy', ha dichiarato in una nota il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, esprimendo il cordoglio dell'associazione per la morte dello stilista. Biffi ha ricordato il contributo di Armani anche al prestigio di Milano, che e' stato 'decisivo a diffondere il saper fare tipico del nostro territorio e a rendere Milano una delle capitali globali della moda. Anche il suo impegno nei confronti della citta', di cui l'Olimpia rappresenta solo uno dei numerosi esempi, restera' un modello prezioso per chiunque faccia impresa secondo lo stile meneghino', ha detto Biffi. 'Alla sua famiglia e alla sua azienda - ha concluso - desideriamo esprimere la piu' sentita vicinanza, oltre che la gratitudine per un uomo che ha valorizzato l'immagine di Milano e dell'Italia nel mondo'.

imt-com

(RADIOCOR) 04-09-25 18:20:39 (0581) 5 NNNN