            Notizie Radiocor

            Armani: Arnault (Lvmh), un amico, con lui eleganza italiana a scala globale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - "Mi sento profondamente addolorato per la scomparsa di Giorgio Armani.

            Ha creato uno stile unico, combinando luci e ombre, che ha trasformato in un grande e riuscito percorso imprenditoriale, portando l'eleganza italiana su scala globale. E' stato anche un vero amico e ammiratore della Francia". E' quanto scrive Bernard Arnault, presidente di Lvmh. "La sua eredita' - osserva inoltre il gruppo in una noata - vive nell'immaginario degli stilisti di oggi". "L'ultimo rappresentante della generazione d'oro dei creatori del dopoguerra - si aggiunge - che hanno plasmato, anno dopo anno, i canoni della piu' alta eleganza".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Lvmh 507,80 -2,50 17.35.22 499,00 519,40 516,00


