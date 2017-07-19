Armani: Arnault (Lvmh), un amico, con lui eleganza italiana a scala globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - "Mi sento profondamente addolorato per la scomparsa di Giorgio Armani.

Ha creato uno stile unico, combinando luci e ombre, che ha trasformato in un grande e riuscito percorso imprenditoriale, portando l'eleganza italiana su scala globale. E' stato anche un vero amico e ammiratore della Francia". E' quanto scrive Bernard Arnault, presidente di Lvmh. "La sua eredita' - osserva inoltre il gruppo in una noata - vive nell'immaginario degli stilisti di oggi". "L'ultimo rappresentante della generazione d'oro dei creatori del dopoguerra - si aggiunge - che hanno plasmato, anno dopo anno, i canoni della piu' alta eleganza".

