Ariston Group: Merloni, cattedra in Bocconi dedicata a Francesco Merloni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Albacina, 17 set - Un accordo con l'Universita' Bocconi che istituira' una cattedra permanente intitolata a Francesco Merloni sull'imprenditorialita' e' stato annunciato oggi dal presidente esecutivo del gruppo Ariston, Paolo Merloni, figlio dell'imprenditore scomparso lo scorso anno che oggi e' stato ricordato, in occasione del centenario della nascita, in un evento in uno stabilimento del gruppo al quale hanno preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Merloni ha ringraziato il presidente dell'Universita', Andrea Sironi, presente nello stabilimento del gruppo dove si e' svolto l'evento.

Ggz

(RADIOCOR) 17-09-25 18:11:15 (0572) 5 NNNN