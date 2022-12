Arianespace: Avio, perdita della missione Vv22

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - La missione Arianespace VV22 tramite il lanciatore Vega C che stava portando due satelliti Ple'iades Neo nei loro slot orbitali e' fallita. A circa due minuti e 27 secondi dal decollo del lanciatore Vega C, si legge in una nota di Avio, si e' verificata un'anomalia poco dopo l'accensione del secondo stadio (Zefiro 40), che ha portato alla conclusione prematura della missione. Sono in corso le analisi dei dati di missione per chiarire le ragioni di quanto accaduto. Avio e' un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale.

com-A2

(RADIOCOR) 21-12-22 08:29:26 (0149)SPACE 5 NNNN