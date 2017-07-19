Argentina: rimborsa l'aiuto finanziario ricevuto dagli Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - L'Argentina ha rimborsato integralmente il denaro utilizzato nell'ambito della linea di swap da 20 miliardi di dollari concessa dal Tesoro statunitense, una mossa che sembra segnare l'uscita del presidente Javier Milei dalla crisi di mercato che lo scorso anno aveva messo a rischio la stabilita' del suo governo. Il segretario al Tesoro USA Scott Bessent ha annunciato che Buenos Aires ha restituito "rapidamente e completamente" la tranche da 2,5 miliardi di dollari prelevata a ottobre, precisando che il fondo utilizzato dal Tesoro americano "attualmente non detiene alcun peso" e che le operazioni hanno generato "decine di milioni di dollari di profitti per gli americani". Il sostegno statunitense aveva permesso a Milei, alleato di Donald Trump in America Latina, di evitare una svalutazione disordinata del peso prima delle elezioni di medio termine di ottobre, tenutesi in un contesto di forte turbolenza dei mercati e di timori per l'esaurimento delle riserve in dollari. Dopo l'intervento, Milei ha ottenuto una vittoria elettorale molto piu' ampia del previsto, rafforzando significativamente la propria posizione in Parlamento. Da allora il peso si e' rafforzato di circa il 2% rispetto ai livelli pre-elettorali, i titoli di Stato argentini sono saliti e il premio di rischio sul debito sovrano si e' dimezzato. Come sottolinea l'Ft, restano tuttavia fragilita' rilevanti: le riserve valutarie della banca centrale sono ancora esigue e in gran parte costituite da prestiti e passivita'. Gli economisti avvertono che la ricostruzione delle riserve e' cruciale per ridurre i timori di carenza di dollari che avevano innescato la crisi. Secondo alcuni analisti, l'intervento Usa ha stabilizzato il cambio prima del voto, ma restano interrogativi sull'origine dei dollari utilizzati dall'Argentina per rimborsare lo swap e sulle condizioni del nuovo indebitamento.

