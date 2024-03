Argentina: Milei cerca accordi con governatori province per liberalizzare economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Il Presidente Javier Milei sta trattando con i governatori delle province argentine e altri leader politici di primo piano per proteggere le sue misure di austerita' e le riforme liberalizzatrici da un Congresso sempre piu' ostile. Nel suo primo discorso annuale al Parlamento, ha invitato i leader di tutti i partiti a firmare un accordo in 10 punti che include un "equilibrio fiscale non negoziabile" e tagli alla spesa pubblica, oltre alla riforma del lavoro e al libero commercio. Ha proposto di firmare il patto nella provincia di Cordoba il 25 maggio e ha detto che intende incontrare tutti i governatori prima di quella data. Le riforme di Milei, proposte con un decreto a dicembre, non convincono diversi senatori argentini e includono misure come la privatizzazione delle aziende, la facilitazione delle esportazioni e la fine dei controlli sui prezzi. "Se cercate il conflitto, avrete tutti un conflitto", ha detto il presidente nel suo discorso al parlamento rivolgendosi agli oppositori. "Non negozieremo il cambiamento e manterremo la nostra promessa alla societa', con o senza il sostegno della classe politica".

Red-Cog

