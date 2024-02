Argentina: Gopinath (Fmi), Milei non dimentichi sostegno a fasce piu' povere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Il piano draconiano di risanamento dell'economia argentina varato dal presidente Javer Milei non deve penalizzare le fasce piu' povere della popolazione. Il richiamo arriva da Gita Gopinath, Direttore generale aggiunto del Fondo Monetario, dopo esserne stata il capo economista per alcuni anni. L'Fmi sostiene il paese sudamericano con un piano d'aiuti finanziario da 44 miliardi di dollari Usa. "Le misure concrete adottate per rispettare l'ancoraggio fiscale devono essere calibrate per garantire che l'assistenza sociale continui a essere fornita e che l'onere non ricada interamente sui gruppi piu' poveri" ha affermato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano argentino 'La Nacion' a conclusione di una visita di alcuni giorni a Buenos Aires. Gopinath ha aggiunto che nella lotta all'iperinflazione il Paese deve comunque garantire "il mantenimento del valore reale delle pensioni e dell'assistenza sociale". L'esponente di vertice del Fondo Monetario ha indicato anche le ultime stime dell'istituzione di Washington sull'andamento dell'inflazione in Argentina: "Ci aspettiamo che l'inflazione possa essere ridotta a una sola cifra percentuale entro la meta' del 2024, ma penso che ci vorra' almeno un anno per riportare l'inflazione a livelli bassi e mantenerla a questi livelli fino al 2025". A gennaio l'inflazione in Argentina ha registrato un aumento di oltre il 20 per cento. Gopinath ha invece opposto una risposta diplomatica al progetto di Milei per la dollarizzazione dell'economia del Paese, dopo la svalutazione del 50% del peso. "La decisione riguardante il tipo di regime monetario di un paese e' una decisione sovrana" ha detto l'economista statunitense di origine indiana nell'intervista al quotidiano argentino.

red-Ggz

(RADIOCOR) 25-02-24 17:27:55 (0457) 5 NNNN